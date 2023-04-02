Галкин* посоветовал россиянам называть детей в честь Путина: "Даздрапут"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* перечислил имена, которыми могут называть в России детей, выражая любовь к высшему руководству страны.

Шоумен рассказал о традициях сталинского времени назвать детей в честь лидеров революции или в честь знаменательных событий: Сталинина, Драздоперма. Он отметил, что о том времени ему рассказывала Алла Пугачёва.

Ранее Галкин* рассказал, как Филипп Киркоров в колготках может остановить СВО.

Галкин* посоветовал перенести этот опыт в наше время.

"Медведев всё время грозит НАТО — Медгрознат, хорошее имя. Даздрапут. Или женское имя — Жижижи — Жириновский живее живых", — пошутил юморист на одном из своих концертов.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Галкин пародия на Путина и Лукашенко