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Галкин* посоветовал россиянам называть детей в честь Путина: "Даздрапут"

0:56
Шоу-бизнес

Максим Галкин* перечислил имена, которыми могут называть в России детей, выражая любовь к высшему руководству страны.

Галкин* посоветовал россиянам называть детей в честь Путина: "Даздрапут"

Шоумен рассказал о традициях сталинского времени назвать детей в честь лидеров революции или в честь знаменательных событий: Сталинина, Драздоперма. Он отметил, что о том времени ему рассказывала Алла Пугачёва.

Ранее Галкин* рассказал, как Филипп Киркоров в колготках может остановить СВО.

Галкин* посоветовал перенести этот опыт в наше время.

"Медведев всё время грозит НАТО — Медгрознат, хорошее имя. Даздрапут. Или женское имя — Жижижи — Жириновский живее живых", — пошутил юморист на одном из своих концертов.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Галкин пародия на Путина и Лукашенко
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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