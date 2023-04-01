Музыкант группы "Монгол Шуудан" отчитал российских патриотов: шавки и никчёмные ублюдки

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участник группы "Монгол Шуудан" Сергей Крючков резко высказался о россиянах, которые называют себя патриотами.

Музыкант эмоционально отреагировал на обвинения в том, что у него нет своего мнения. В непечатных выражениях он отчитал приверженцев Владимира Путина. Он назвал патриотов РФ "шавками" и "никчёмными ублюдками". Крючков упрекнул россиян в том, что они отмечают вместе с Пасхой Масленицу, не зная что такое "славянский человек".

Ранее сообщалось, что группы "Сплин" и "Би-2" не будут выступать на фестивале "Брат-2 Живой Soundtrack".

С помощью нецензурной брани Крючков высказал своё отношение к "захватническим движениям"

Высказывание музыканта прокомментировал Захар Прилепин.

"Группа "Монгол Шуудан" наконец определилась. Партия сказала — комсомол огласил. А то чо-то всё глазки застенчивые строили", — выразил своё мнение Прилепин в личном Telegram-канале.

Позже Крючков назвал свои слова "пьяным" постом, который, по его словам, к группе не имеет никакого отношения. Он попросил прощение за то, что "некорректно выразился".

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Монгол Шуудан - Москва