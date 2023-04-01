Участник группы "Монгол Шуудан" Сергей Крючков резко высказался о россиянах, которые называют себя патриотами.
Музыкант эмоционально отреагировал на обвинения в том, что у него нет своего мнения. В непечатных выражениях он отчитал приверженцев Владимира Путина. Он назвал патриотов РФ "шавками" и "никчёмными ублюдками". Крючков упрекнул россиян в том, что они отмечают вместе с Пасхой Масленицу, не зная что такое "славянский человек".
Ранее сообщалось, что группы "Сплин" и "Би-2" не будут выступать на фестивале "Брат-2 Живой Soundtrack".
С помощью нецензурной брани Крючков высказал своё отношение к "захватническим движениям"
Высказывание музыканта прокомментировал Захар Прилепин.
"Группа "Монгол Шуудан" наконец определилась. Партия сказала — комсомол огласил. А то чо-то всё глазки застенчивые строили", — выразил своё мнение Прилепин в личном Telegram-канале.
Позже Крючков назвал свои слова "пьяным" постом, который, по его словам, к группе не имеет никакого отношения. Он попросил прощение за то, что "некорректно выразился".
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