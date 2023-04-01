Садальский сравнил валюту с туалетной бумагой: избавляйтесь от доллара, а то по 100 будет

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский объяснил, почему нужно срочно избавляться от доллара. Артист высказался также о китайском юане и дубайском дирхаме.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал статью советской газеты "Правда" 1951 года, в которой объясняется, что доллары — это ничем не обеспеченные бумажки.

Ранее Садальского восхитило фото Дмитрия Медведева со встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

"Господа, избавляйтесь от доллара — был — 50, сейчас — 77, избавляйтесь, а то по 100 будет", — дал совет заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Выразил своё мнение артист и о валюте дружественных России стран.

"Дирхам и юань это не международная валюта. Она нигде кроме стран выпуска не котируется. Это можно туалетной бумаги затариться пару вагонов и продавать по мере необходимости", — объяснил Садальский.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Новый прогноз МЭР: Надежда на слабый рубль