Марат Башаров рассказал, как общается с Костомаровым: "Наговариваем на диктофон сообщения"

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр и ведущий телешоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ Марат Башаров рассказал, как поддерживает связь со своим другом фигуристом Романом Костомаровым.

Напомним, олимпийский чемпион по танцам на льду в паре Роман Костомаров с 10 января находится в больнице "Коммунарки", куда был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Спортсмен долгое время находился под ИВЛ после чего у него развился некроз. Также СМИ сообщали, что фигурист перенёс несколько операций по ампутации голеней и кистей рук.

В больнице с Романом постоянно находится его жена, фигуристка Оксана Домнина, с которой Марат Башаров катался во время шоу "Ледниковый период" на Первом канале. С тех пор актёр дружит со звёздной парой. И в настоящее время артист всячески поддерживает своего друга и находит способ с ним пообщаться.

"Конечно, с Ромой мы хорошие друзья. И с Оксаной тоже. Общаемся и, как могу, поддерживаю связь. Мы с друзьями наговариваем на диктофон Ромке сообщения, Оксана приносит наши записи мужу и Рома прослушивает, улыбается", — рассказал изданию Starhit Марат Башаров.

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