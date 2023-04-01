Певец из РФ Сергей Лазарев заявил, что уезжать из России не собирается

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известному певцу Сергею Лазареву 1 апреля исполняется 40 лет. Перед юбилеем он дал интервью корреспонденту РИА Новости, в котором рассказал о своём отношении к возрасту, новом альбоме, секретах популярности и взаимоотношениях с публикой.

Певец признался, что планирует отметить день рождения без особых торжеств.

"Я запланировал небольшой отпуск с детьми и друзьями на пару недель. Вообще, честно говоря, не люблю с некоторых пор шумные мероприятия. Ещё одно проявление возраста", — сказал Лазарев.

Он сообщил, что ему предстоит насыщенный год. На данный момент певец гастролирует с концертным шоу "Я не боюсь". Осенью планирует выпустить альбом. Также Лазарев намерен сняться в телепроектах "Ну-ка, все вместе!" и "Аватар".

На вопрос, планирует ли он покорить Азию, певец ответил, что там другой менталитет, кумиры и музыка.

"Чтобы покорять рынок другой страны, там надо жить. Но переезжать я никуда не собираюсь", — признался Лазарев.

Он также сообщил о своём равнодушии к государственным званиям, назвав их пережитком прошлого. По словам певца, главное — не значок и грамота, а искренняя любовь зрителей, их преданность на многие годы. Для него настоящая награда — аншлаги на концертах, которые наблюдаются по всей стране.

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