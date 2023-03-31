SHOT: полиция начала проверку в отношении критикующего СВО юмориста Слепакова по статье о дискредитации ВС РФ

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В отношении юмориста Семёна Слепакова полиция начала проверку. Он обвиняется в дискредитации ВС России. Известно, что юморист 25 января опубликовал песню, в которой высмеивает спецоперацию на Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник. Подробности дела не предоставляются.

В феврале 2023 года стало известно, что Слепаков эмигрировал в Израиль, однако канал ТНТ4 транслировал шоу с его участием, которое вышло в записи от 24 февраля 2022 года.

Председатель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Кабанов в январе попросил Следственный комитет России провести проверку в отношении юмориста. А заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов и вовсе выступил за запрет концертной деятельности Слепакова в РФ.

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