В отношении юмориста Семёна Слепакова полиция начала проверку. Он обвиняется в дискредитации ВС России. Известно, что юморист 25 января опубликовал песню, в которой высмеивает спецоперацию на Украине.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник. Подробности дела не предоставляются.
В феврале 2023 года стало известно, что Слепаков эмигрировал в Израиль, однако канал ТНТ4 транслировал шоу с его участием, которое вышло в записи от 24 февраля 2022 года.
Председатель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Кабанов в январе попросил Следственный комитет России провести проверку в отношении юмориста. А заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов и вовсе выступил за запрет концертной деятельности Слепакова в РФ.
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