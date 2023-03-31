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Певица Анна Седокова выпустила новый альбом: "Сердце в бинтах"

Шоу-бизнес

Известная певица Анна Седокова выпустила новый альбом.

Певица Анна Седокова выпустила новый альбом: "Сердце в бинтах"

Сегодня, 31 марта, вышел новый музыкальный альбом Анны Седоковой, который получил название "Сердце в бинтах". Выход пластинки был приурочен к двадцатилетию певицы на сцене. По словам артистки, при создании концепции альбома она вдохновлялась духом 2000-х. 

"Из своей боли я создавала прекрасные песни. И они стали вашими", — написала Анна Седокова на своей страничке в Instagram*.

Певица отметила, что в альбоме представлена первая песня, написанная ею самостоятельно — "Простые слова". Также в альбом вошли уже известные композиции "Привыкаю", "Драма" и "Сердце в бинтах".

*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

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Анна Седокова - Сердце в бинтах
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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