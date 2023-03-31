Певица Анна Седокова выпустила новый альбом: "Сердце в бинтах"

Известная певица Анна Седокова выпустила новый альбом.

Сегодня, 31 марта, вышел новый музыкальный альбом Анны Седоковой, который получил название "Сердце в бинтах". Выход пластинки был приурочен к двадцатилетию певицы на сцене. По словам артистки, при создании концепции альбома она вдохновлялась духом 2000-х.

"Из своей боли я создавала прекрасные песни. И они стали вашими", — написала Анна Седокова на своей страничке в Instagram*.

Певица отметила, что в альбоме представлена первая песня, написанная ею самостоятельно — "Простые слова". Также в альбом вошли уже известные композиции "Привыкаю", "Драма" и "Сердце в бинтах".

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Анна Седокова - Сердце в бинтах