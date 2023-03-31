Актриса Екатерина Волкова заявила, что Эдуард Лимонов предсказал начало СВО на Украине

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова считает, что её гражданский муж Эдуард Лимонов предсказал начало спецоперации на Украине.

Волкова отметила, что Лимонов ещё 13 лет назад говорил о необходимости начать демилитаризацию Украины из-за прозападных настроений в Киеве, которые могут привести танки НАТО к границам России.

"Над ним тогда все смеялись и называли политическим фриком. Но он был патриотом своей страны. Эдуард никогда не поддерживал либералов и был не согласен с политическим курсом, предполагающим мирные взаимоотношения России и Украины", — заявила актриса в беседе с aif.ru.

Волкова напомнила, что Лимонов всегда поддерживал жителей Донбасса и запретить деятельность оппозиционных СМИ в России из-за западного финансирования.

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