Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Следующая часть ведьмачьей саги не будет называться "Ведьмак 4"
Украинский военный: Артёмовск — это ад на земле
Военспец Хатылев заявил о невозможности контрнаступления ВСУ на нескольких направлениях
Нижегородца обвинили в издевательствах над 8-летней к дочерью-фигуристкой: "Нестерпимая боль"
Огнемётная система "Солнцепёк" нанесла удар по боевикам ВСУ, прятавшимся в лесу
Bloomberg: Еврокомиссия заявила, что потолок цены на нефть из России пока пересматривать не будут
Украинский военный возмутился отправкой неопытных бойцов на передовую в Артёмовске
Психолог Самбурский объяснил, как перестать срывать злость на близких людях: изучить свои эмоции и устранить негатив
Песков: возможное обсуждение отправки миротворцев ЕС на Украину чрезвычайно опасно

Актриса Екатерина Волкова заявила, что Эдуард Лимонов предсказал начало СВО на Украине

0:52
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова считает, что её гражданский муж Эдуард Лимонов предсказал начало спецоперации на Украине.

Актриса Екатерина Волкова заявила, что Эдуард Лимонов предсказал начало СВО на Украине

Волкова отметила, что Лимонов ещё 13 лет назад говорил о необходимости начать демилитаризацию Украины из-за прозападных настроений в Киеве, которые могут привести танки НАТО к границам России.

"Над ним тогда все смеялись и называли политическим фриком. Но он был патриотом своей страны. Эдуард никогда не поддерживал либералов и был не согласен с политическим курсом, предполагающим мирные взаимоотношения России и Украины", — заявила актриса в беседе с aif.ru.

Волкова напомнила, что Лимонов всегда поддерживал жителей Донбасса и запретить деятельность оппозиционных СМИ в России из-за западного финансирования.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Коммунисты и СВО: весь спектр позиций
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Состоялся "Судный день" для украинских боевиков

Бойцы ВС РФ нанесли урон группировке ВСУ.

РВ: бойцы новосибирского спецназа ВС РФ устроили "Судный день" для военных ВСУ
РИА Новости: гибель участника СВО Алексея Лымаря взбудоражила жителей Ленинградской области
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Басурин призвал взять генерала ВСУ Сырского в плен
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Сбежавший "азовец"* притворялся мирным строителем, помогая бойцам ВС РФ
Над Белгородом раздались девять мощных взрывов
Ультиматум по задачам СВО на Украине: Москва планомерно додавит Запад
Ультиматум по задачам СВО на Украине: Москва планомерно додавит Запад
Последние материалы
Песков: возможное обсуждение отправки миротворцев ЕС на Украину чрезвычайно опасно
CD Project RED сообщает о значительном росте выручки в 2022 году
WSJ призвала Вашингтон выслать из США посла РФ и всех российских журналистов из-за ареста Гершковича
Лукашенко: мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не стану
Инструкторы "Роза Хутор" стали победителями открытого чемпионата страны
Ермаков: НАТО надавит на Эрдогана и заставит его согласиться принять Швецию в альянс
Трампу предъявлено "уголовное" обвинение. Что дальше?
Актёр Андрей Бурковский сравнил Лию Ахеджакову с героем из "Гарри Поттера" Дамблдором
Подполковник США Шеффер: российская армия способна безостановочно истощать ВСУ
Ляйсан Утяшева назвала эффективный способ сбросить лишний вес: "Не верьте сказочникам из Интернета"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников