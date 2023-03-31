Актёр Андрей Бурковский сравнил Лию Ахеджакову с героем из "Гарри Поттера" Дамблдором

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Андрей Бурковский сравнил Лию Ахеджакову с персонажем из фильма "Гарри Поттер". Артист прокомментировал увольнение 73-летней актрисы из театра "Современник" и заявил, что желает и дальше видеть её на сцене.

Сам Бурковский неожиданно для поклонников эмигрировал за границу с семьёй и игнорирует вопросы фанатов о цели поездки и дате возвращения на родину.

Артист опубликовал фото Ахеджаковой и процитировал слова Альбуса Дамблдора из фильма, где он утверждает о том, что " счастье можно найти даже в самые тёмные времена, если не забывать обращаться к свету". Также Бурковский восхитился талантом актрисы и пожелал всего наилучшего впереди.

"Лия Меджидовна, всегда восхищался Вами. Но к сожалению, ни Дамблдора, ни Ахеджакову официально больше увидеть нельзя", — написал Бурковский в Сети.

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