Режиссёр Александр Молочников спросил у украинцев про "хороших русских": "Хочется Вас услышать"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Александр Молочников после начала СВО на Украине осудил действия российских властей и эмигрировал за границу. Молодой мэтр тесно дружит со знаменитостями, которые поддерживают Украину и выступают против правительства родной страны.

Недавно Молочников поинтересовался у украинских подписчиков в Сети по поводу "хороших русских". Он попросил их в комментариях написать своё мнение и объяснить, что это значит для них.

"Есть ли "хорошие русские?". Украинские подписчики. Хочется Вас услышать. Пишите всё, что думаете по этому поводу, уже принял обезболивающее", — написал Молочников.

Режиссёр подчеркнул, что сама формулировка такого термина его не устраивает и он бы заменил её на "приличные россияне".

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