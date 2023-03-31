Певец Филипп Киркоров трогательно поздравил певицу Селин Дион с днём рождения. Артист опубликовал совместное фото в Сети с канадской звездой и поблагодарил за личное знакомство.
Киркоров отметил, что восхищается талантом и музыкой Дион. Также от заявил, что любит и молится за её здоровье.
"Твоя музыка заставляет биться миллионы сердец! Для меня большая честь знать тебя! Люблю тебя, молюсь за тебя, желаю тебе всего самого наилучшего", — подписал фото Киркоров.
Напомним, что Дион объявила о переносе своего гастрольного тура из-за прогрессирования синдрома мышечной скованности. На данный момент она не может полноценно приступить к работе из-за сильных болей.
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