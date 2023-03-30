Известная певица Кристина Орбакайте рассказала о характере своей младшей дочери Клавдии.
По словам артистки, её 11-летняя дочь Клавдия обладает сильным характером. Девочка с ранних лет начала ставить себя на равных со взрослыми люди, отмечает звёздная мама. Орбакайте признаётся, что у её дочери есть внутренний стержень. Об этом сообщает "Антенна-Телесемь".
Родилась уже такая. Клавдии, наверное, годик был, я ей "утю-утю", а она так посмотрела на меня. Мальчишки мои были послушные, к маме по-другому относились, а Клавдия сразу поставила себя с нами на равных, у неё чувствовался внутренний стержень", — поделилась певица.
Кристина Орбакайте также отметила, что в случае необходимости Клавдия может всех "построить".
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