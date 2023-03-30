Перенёсший ампутации фигурист Роман Костомаров находится под наблюдением врачей из Германии

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уже третий месяц российский фигурист Роман Костомаров находится в больнице. За время нахождения там он перенёс сепсис и гангрену, из-за которых спортсмену провели несколько ампутаций. Костомаров лишился ступней, голеней, кисти правой руки и пальцев на левой руке. Сейчас его состояние стабилизировалось.

Как сообщает источник "МК", спортсмена не спеша готовят к выписке, но занимаются им врачи не из Коммунарки:

"Им занимаются самые известные профессора, лучшие умы медицины из многих наших других больниц и из-за границы. Почему? Якобы родные спортсмена не совсем доверяют местным врачам. Так, насколько известно, к нему приезжают светила медицины из ЦКБ РАН и прилетают из Германии".

Стоит отметить, что реабилитация Костомарова займёт много времени, но он не падает духом и передаёт друзьям, что "скоро вернётся".

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Резкий скачок. После ампутации состояние Романа Костомарова усугубляется в другом направлении.