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Перенёсший ампутации фигурист Роман Костомаров находится под наблюдением врачей из Германии

0:59
Шоу-бизнес

Уже третий месяц российский фигурист Роман Костомаров находится в больнице. За время нахождения там он перенёс сепсис и гангрену, из-за которых спортсмену провели несколько ампутаций. Костомаров лишился ступней, голеней, кисти правой руки и пальцев на левой руке. Сейчас его состояние стабилизировалось.

Перенёсший ампутации фигурист Роман Костомаров находится под наблюдением врачей из Германии

Как сообщает источник "МК", спортсмена не спеша готовят к выписке, но занимаются им врачи не из Коммунарки:

"Им занимаются самые известные профессора, лучшие умы медицины из многих наших других больниц и из-за границы. Почему? Якобы родные спортсмена не совсем доверяют местным врачам. Так, насколько известно, к нему приезжают светила медицины из ЦКБ РАН и прилетают из Германии".

Стоит отметить, что реабилитация Костомарова займёт много времени, но он не падает духом и передаёт друзьям, что "скоро вернётся".

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Резкий скачок. После ампутации состояние Романа Костомарова усугубляется в другом направлении.
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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