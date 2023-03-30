Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором: "В полном неадеквате"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный обзорщик КВН и комик Денис Косяков раскритиковал компанию "АМиК", организующую телеигру, за приглашение в жюри известного актёра Дмитрия Дюжева.

На своём YouTube-канале Косяков опубликовал видео с обзором четвёртой 1/8 КВН, в котором возмутился присутствием Дмитрия Дюжева в жюри телеигры. Косяков назвал такое решение позорным для Первого канала, поскольку артист пребывает "в полном неадеквате".

"И вы сажаете такого человека в жюри? Вы дискредитируете себя, "АМиК", Первый канал, всех, когда приглашаете такого персонажа в жюри. Что это за позор, блин? (…) Самим не стыдно?" — возмутился Денис Косяков.

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