Актрису Дженнифер Энистон обижает, что молодёжь считает юмор сериала "Друзья" оскорбительным

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Дженнифер Энистон разочарована тем, что юмор в сериале "Друзья" возмущает молодых людей.

Голливудская звезда подчеркнула, что комикам очень трудно работать в нынешних реалиях из-за большого количества запретных тем.

"Нужно постоянно осторожничать. Но ведь красота комедии как раз в том, чтобы высмеивать себя и жизнь, смеяться над нашей нелепостью. Теперь нам всё это запрещено", — цитирует Энистон издание Variety.

Звезда сериала "Друзья" отметила, что выросло целое поколение людей, которые находят оскорбительными некоторые эпизоды самого популярного ситкома 90-х.

"Некоторые вещи действительно нужно было обдумать, но не до такой деликатности, как сейчас. Миру нужен юмор! Особенно в США, где все чересчур разделены", — заявила актриса.

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