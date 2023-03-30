Актриса Дженнифер Энистон разочарована тем, что юмор в сериале "Друзья" возмущает молодых людей.
Голливудская звезда подчеркнула, что комикам очень трудно работать в нынешних реалиях из-за большого количества запретных тем.
"Нужно постоянно осторожничать. Но ведь красота комедии как раз в том, чтобы высмеивать себя и жизнь, смеяться над нашей нелепостью. Теперь нам всё это запрещено", — цитирует Энистон издание Variety.
Звезда сериала "Друзья" отметила, что выросло целое поколение людей, которые находят оскорбительными некоторые эпизоды самого популярного ситкома 90-х.
"Некоторые вещи действительно нужно было обдумать, но не до такой деликатности, как сейчас. Миру нужен юмор! Особенно в США, где все чересчур разделены", — заявила актриса.
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