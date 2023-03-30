Ведущий Николай Дроздов опроверг информацию о своей госпитализации

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный ведущий и зоолог Николай Дроздов опроверг информацию о своей госпитализации.

Напомним, 29 марта в СМИ появилась информация о том, что Николай Дроздов готовится к новой госпитализации, чтобы продолжить восстановление после перелома рёбер. Однако Николай Николаевич опроверг эту новость, заявив, что в настоящее время он находится дома.

"Дома, конечно. Сейчас я дома. Чувствую себя всё лучше и лучше", — рассказал News. ru Дроздов.

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КВН Союз - СТЭМ с Дроздовым