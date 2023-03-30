Виктория Боня решила вернуться в Россию из-за протестов и роста цен в Европе: Москва, встречай!

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о том, как тяжело сейчас жить в Европе. Модель поспешила в Россию, спасаясь от европейских неурядиц.

Звезда "Дома-2" поведала, что жизнь на Западе стремительно дорожает. Особенно её напугал стремительный рост цен на бензин.

Ранее сообщалось, что Викторию Боню могут оштрафовать за рекламу наркотических средств в социальных сетях.

"Раньше заправляла полный Rolls Royce на 120 евро, а сейчас на 150€ Когда езжу в Барселону, то дорога туда и обратно на машине обходится в 600€ минимум. Дешевле слетать на самолете", — написала модель с своём Виктория Боня*.

Виктория Боня уверена, что именно рост цен спровоцировал протесты во Франции, которые вылились в уличные беспорядки.

"Рейсы по Европе отменяют… Поэтому я взяла билет на турецкие авиалинии и вылетела в Москву. Москва, встречай!" — рассказала знаменитость о своём решении вернуться в Россию.

Instagram — продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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