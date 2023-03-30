Историк моды Александр Васильев раскритиковал смелый наряд певицы Наташи Королёвой

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Историк моды Александр Васильев оценил внешний вид певицы Наташи Королёвой.

Стилист признал, что артистка находится в отличной физической форме и не страдает от лишнего веса. Однако, по мнению Васильева, иногда исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" выбирает чересчур экстравагантные наряды.

Так, историку моды не понравился образ, в котором Королёва появилась четыре года назад на концерте "О чем поют мужчины". Певица вышла в свет в розовой меховой куртке, лосинах с ярким принтом и песочных ботинках.

"Лохматая курточка не гармонирует с этими лосинами "взбесившийся светофор". Здесь все оттенки сразу. И сочетание летнего с зимним в одном образе мне непонятно. Она всегда хочет показать себя маленькой девочкой. Её платья можно встретить на утреннике в детском саду", — цитирует Васильева издание "7Дней".

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