В "Современнике" опровергли увольнение Лии Ахеджаковой

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лия Ахеджакова заявила, что уволилась из театра "Современник" по собственному желанию. Заявление было написано 10 марта, отметила она.

Однако в администрации театра опровергли слова артистки и подчеркнули, что Ахеджакова по-прежнему числится в труппе и получает зарплату. Также в дирекции "Современника" сообщили, что народная артистка Российской Федерации довольна эмоциональная женщина, которая может сказать "много чего".

"Её никто не увольнял", — заявили в театре "МК".

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