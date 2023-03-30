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Актёр Станислав Садальский заявил, что ему неприятны жалобы артистов на размер их пенсии

1:07
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский выразил недовольство в адрес коллег, которые жалуются на размер их пенсии. Он заявил, что ему неприятно выслушивать жалобы от артистов, потому что многие специально прибедняются на публике.

Актёр Станислав Садальский заявил, что ему неприятны жалобы артистов на размер их пенсии

Садальский также отметил, что его размер пенсии вместе с надбавкой за звание "Народного артиста" составляет 55 тысяч рублей. Более того, он благодарен государству за эти выплаты и подчеркнул, что "никто ни кому ничем не обязан".

"Мне всегда неприятно, когда артисты начинают жаловаться", — сказал Садальский.

Также актёр прокомментировал "практику Голливуда", согласно которой, актёрам отдельно доплачивают за повторный показ картины с их участием. Он заявил, что в российском кинематографе, к сожалению, не применяется подобное премирование. Садальский считает, что дополнительные отчисления смогли бы помочь молодым актёрам.

"Это практикуется во всём мире. А у нас платят только сценаристам и композиторам", — отметил он в беседе с Teleprogramma.pro.

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Станислав Садальский, стихотворение "Картина" С. Острового ("Скупой папик"). ЦДКЖ, 25. 03. 2023 г.
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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