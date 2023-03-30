Актёр Станислав Садальский заявил, что ему неприятны жалобы артистов на размер их пенсии

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский выразил недовольство в адрес коллег, которые жалуются на размер их пенсии. Он заявил, что ему неприятно выслушивать жалобы от артистов, потому что многие специально прибедняются на публике.

Садальский также отметил, что его размер пенсии вместе с надбавкой за звание "Народного артиста" составляет 55 тысяч рублей. Более того, он благодарен государству за эти выплаты и подчеркнул, что "никто ни кому ничем не обязан".

"Мне всегда неприятно, когда артисты начинают жаловаться", — сказал Садальский.

Также актёр прокомментировал "практику Голливуда", согласно которой, актёрам отдельно доплачивают за повторный показ картины с их участием. Он заявил, что в российском кинематографе, к сожалению, не применяется подобное премирование. Садальский считает, что дополнительные отчисления смогли бы помочь молодым актёрам.

"Это практикуется во всём мире. А у нас платят только сценаристам и композиторам", — отметил он в беседе с Teleprogramma.pro.

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Станислав Садальский, стихотворение "Картина" С. Острового ("Скупой папик"). ЦДКЖ, 25. 03. 2023 г.