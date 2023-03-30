Певица Наргиз Закирова выставила на продажу песню "Лети" за 123 тысячи рублей

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наргиз Закирова после начала СВО на Украине раскритиковала действия российских властей и уехала из страны. Позже из-за русофобских высказываний и публичной поддержки соседней страны ей запретили въезд в Россию на 50 лет.

Лишившись огромного заработка на российской эстраде певица решила выступать в Европе, но видимо, что-то пошло не так. Более того, Закирова оскорбительно высказалась о продюсере Максиме Фадееве, который помог ей стать популярной и написал для неё не один хит.

Недавно на платформе Muznavigator появилась песня артистки "Лети", которую она хочет продать за 123 тысячи рублей.

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МАКСИМ ФАДЕЕВ FEAT. НАРГИЗ – ВДВОЁМ