Сейчас конкуренция на получение роли стала гораздо серьёзнее, чем была раньше. На кастинге могут выбрать блогера с большим количеством подписчиков в социальных сетях или тиктокера без образования, а не профессионального артиста. Об этом рассказала актриса Театре сатиры Алина Воскресенская.
"У них значительная аудитория, а значит, больше людей посмотрит проект", — отметила она в беседе с argumenti.ru.
Актриса призналась, что плохо относится к подобной тенденции, поскольку некоторые люди получают образование на протяжении четырёх лет, другие — просто популярные персоны в сети. Блогеры более раскрепощённые: могут поставить камеру посреди торгового центра, чтобы снять незамысловатый ролик. Профессиональные актёры будут тщательно продумывать видео для пробы.
"У блогеров, получается, меньше комплексов и блоков", — считает Воскресенская.
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