82-летняя Галина Стаханова получает пенсию 25 тысяч рублей: "Хватает чтобы заплатить за квартиру, свет и телефон"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская актриса Галина Стаханова призналась, что её пенсия составляет всего 25 тысяч рублей.

По словам артистки, с той пенсией, которую она получает, ей едва хватает на жизнь. Вся сумма уходит на оплату квартиры, электричества, телефона, а также лекарств. Стаханова отметила, что надбавок к пенсии у неё нет, поскольку нет звания народной артистки. об этом сообщает "МК".

"У меня часто спрашивают: "Вы народная?" Я отвечаю правду, что у меня нет званий. Я — самородок, артистка из народа. Народная, но не народная", — горько усмехается актриса.

Также Галина Стаханова рассказала, что ей помогает не пропасть работа. В свои 82 года актриса до сих пор востребована в кино и на телевидении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Галина Стаханова - Как живет главная бабушка России