Известная российская актриса Галина Стаханова призналась, что её пенсия составляет всего 25 тысяч рублей.
По словам артистки, с той пенсией, которую она получает, ей едва хватает на жизнь. Вся сумма уходит на оплату квартиры, электричества, телефона, а также лекарств. Стаханова отметила, что надбавок к пенсии у неё нет, поскольку нет звания народной артистки. об этом сообщает "МК".
"У меня часто спрашивают: "Вы народная?" Я отвечаю правду, что у меня нет званий. Я — самородок, артистка из народа. Народная, но не народная", — горько усмехается актриса.
Также Галина Стаханова рассказала, что ей помогает не пропасть работа. В свои 82 года актриса до сих пор востребована в кино и на телевидении.
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