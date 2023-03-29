Певец Леонид Агутин трогательно поздравил Владимира Преснякова с днём рождения. Он также опубликовал несколько архивных фото и пошутил над возрастом певца.
Агутин в своём Telegram-канале написал поздравления своему другу и коллеге в честь его 55-летия. Певец пожелал ему здоровья и назвал братом. Более того, артист поделился с поклонниками фотографиями, где он с Пресняковым в разные годы жизни.
"Друг мой дорогой, братишка, Вовка, поздравляю с юбилеем! Эх, дожили! Цифирки-то будь здоров какие! Так что будь здоров!" — написал Агутин.
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