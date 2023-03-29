RT: певца Валерия Меладзе призывают проверить на предмет финансирования ВСУ

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить российского артиста Валерия Меладзе на предмет финансирования украинской армии.

Копия обращения появилась в распоряжении RT. В нём сказано, что певец регулярно критикует решения президента РФ Владимира Путина и государственных органов по поводу специальной военной операции (СВО).

Как пояснил Бородин, гастроли Меладзе ограничены в российских регионах, однако исполнитель без препятствий проводит свои концерты в других странах. Он также напомнил, что в Дубае певец поддержал лозунг в поддержку Украины.

"У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку ВСУ", — подчёркивается в обращении.

Ранее стало известно, что правоохранители не нашли нарушений закона во фразе "Героям слава", произнесённой Меладзе во время выступления в ОАЭ.

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