Моргенштерн* заявил, что Екатерина Мизулина неравнодушна к нему: "Девочка моя, ты просто напиши"

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Известный рэпер Моргенштерн* обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

В своих интервью Моргенштерн* часто упоминает Екатерину Мизулину, считая, что она причастна к тому, что его признали иноагентом в России. В этот раз рэпер снова обратился к главе Лиги безопасного интернета в передаче "Сэйфспэйс" на YouTube-канале.

По словам артиста, Мизулина неравнодушна к нему.

"Девочка моя, ты просто напиши. Перестань заниматься хернёй, можно же просто поговорить, встретиться, познакомиться, увидеться. Твои методы странные, так не завоёвывают мужчин", — обратился к Мизулиной Моргенштерн*.

*Признан в РФ иноагентом.

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