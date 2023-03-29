Известный рэпер Моргенштерн* обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
В своих интервью Моргенштерн* часто упоминает Екатерину Мизулину, считая, что она причастна к тому, что его признали иноагентом в России. В этот раз рэпер снова обратился к главе Лиги безопасного интернета в передаче "Сэйфспэйс" на YouTube-канале.
По словам артиста, Мизулина неравнодушна к нему.
"Девочка моя, ты просто напиши. Перестань заниматься хернёй, можно же просто поговорить, встретиться, познакомиться, увидеться. Твои методы странные, так не завоёвывают мужчин", — обратился к Мизулиной Моргенштерн*.
*Признан в РФ иноагентом.
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