Леонид Якубович рассказал о своих двух самолётах и 12 домах в Подмосковье

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущий "Поле чудес" рассказал о недвижимости, которую ему "приписали" пользователи Сети. По словам Леонида Якубовича, у него нет 12 домов в Подмосковье и вертолёта.

Как подчеркнул ведущий, его семья всегда владела лишь одним домом, а самолётов и вертолётов у них и вовсе нет.

"Раньше, по данным СМИ, у меня, оказывается, было 12 домов в Подмосковье. Сейчас почему-то четыре — видимо, я продал часть, — пояснил Якубович РИА Новости. — Мне приписывают два самолёта и вертолёт. Где они стоят — не знаю, я в глаза их не видел".

По словам ведущего, если ему нужно куда-то улететь, то он пользуется авиалиниями.

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