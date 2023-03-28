NEWS.ru: почему певец Валерий Меладзе стал "нежелательным артистом" в России

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе оказался в центре скандала после выступления в Дубае, где он поддержал Украину. Многие представители российского шоу-бизнеса, общественные деятели и поклонники ополчились с критикой на артиста.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что певца проверяют правоохранительные органы на предмет финансирования ВСУ. Более того, в городах России начали массово отменять концерты Меладзе, а организаторы выступлений подчеркнули, что он "нежелательный артист в стране".

Несмотря на волну хейта в адрес Меладзе давние друзья и некоторые коллеги положительно отзываются о нём, как о человеке и артисте, который "не имеет звёздной болезни".

Лидер рок-группы "Пилигрим" Андрей Ковалёв уверен, что Меладзе спровоцировали, а он, как интеллигентный человек не стал ввязываться в спор с выпившими людьми.

Музыкальный критик Сергей Соседов также охарактеризовал певца, как "жертву политического давления" и заявил, что в жизни Меладзе "очень доброжелателен". Об этом передает NEWS.ru.

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Запланированные на апрель концерты Меладзе отменяют по всей России