Звезда сериала "Кухня" Михаил Башкатов заявил, что не планировал уезжать из России

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Михаил Башкатов в новом интервью рассказал, почему не решился уехать из России после начала СВО на Украине. Он объяснил, что не смог последовать примеру некоторых представителей шоу-бизнеса, потому что не видит свою жизнь за границей.

Бывший участник КВН стал гостем в новом выпуске Youtube-шоу "Абзац", где высказался о политической ситуации и рассказал, что его остановило от эмиграции в другую страну на фоне спецоперации.

Башкатов отметил, что не представляет своей жизни за рубежом и процитировал певца Анатолия Крупнова.

"Я не вижу себя нигде, кроме России, кроме моей страны. Как пел Анатолий Крупнов "Когда начнёт звенеть последней звонок, я буду здесь, если буду в живых", — сказал артист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Киркорова «нагнули»? Восстание Европы, Покровского* оправдали, Ургант смешит в отелях Турции