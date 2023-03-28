Певец SHAMAN заявил, что не будет мешать Ксении Собчак проявлять чувства к нему

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) вновь обсудил свой конфликт с Ксенией Собчак. Отвечая на замечания журналистки в социальных сетях о том, что он желает "быть рубашкой на теле и микрофоном на выступлениях", артист ещё раз заявил, что российская журналистка, возможно, неравнодушна к нему.

"Подозреваю, что Ксения Анатольевна, как говорится, не очень ровно дышит в мою сторону, иначе откуда столько внимания к моей персоне?" — заметил он.

Певец добавил, что он не против проявлений внимания к своей персоне и даже поощряет это. В интервью с Teleprogramma.pro он отметил, что не запрещает любить себя и его творчество. SHAMAN заявил, что не будет мешать Собчак проявлять чувства к нему.

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Конфликт Собчак и музыканта