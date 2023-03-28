Киркоров вновь упомянул свою бывшую жену Аллу Пугачёву: "Олицетворение семейного счастья"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров вспомнил свою бывшую жену Аллу Пугачёву во время эфира шоу "Маска" на телеканале НТВ.

В новом выпуске шоу "Маска" участник в костюме пуделя исполнил песню Аллы Пугачёвой "Любовь, похожая на сон". Этот номер растрогал Филиппа Киркорова, поскольку певица была его бывшей женой. Стоит отметить, что поп-король российской эстрады не раз говорил, что Алла Пугачёва остаётся важным человеком в его жизни.

"Песня "Любовь, похожая на сон" — это олицетворение семейного счастья и благополучия. Она её записала, песня молниеносно стала хитом," — рассказал певец.

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Венчание Аллы Пугачёвой с Филиппом Киркоровым (1994)