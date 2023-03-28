Журналистка Алёна Жигалова обвинила Максима Галкина* в краже её шутки про Долину и Лепса

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и журналистка Алёна Жигалова обвинила Максима Галкина* в краже её шутки. Она высказала свою позицию в эфире YouTube-шоу "Алёна, блин! говорит" в ответ на выступление юмориста на одном из его недавних концертов за рубежом. На нём комик раскритиковал патриотически настроенных певцов, включая Григория Лепса, Олега Газманова, SHAMAN и Ларису Долину.

"Я рассказывала о пресс-конференции, которую дали Лепс, Газманов, Басков, Долина. И я пошутила, что из первых букв их фамилий получается аббревиатура ЛГБД. И вот Галкин* подхватил эту шутку и теперь радостно выступает с ней на своих концертах", — отметила журналистка.

Жигалова утверждает, что Галкин не только украл её шутку, но даже не поблагодарил её за неё.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Передача "Алёна, блин! говорит"