Садальский высказался о "разговоре" Пригожина с миллиардером Ахмедовым: подтверждает диагноз

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский прокомментировал попавшую в Сеть запись телефонного разговора, на которой человек с голосом, похожим на знаменитого продюсера Иосифа Пригожина, беседует якобы с бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым.

Врачи диагностируют, что после "ковида" сильно ухудшается память, напомнил артист в своём Telegram-канале.

"Ёся Пригожин после скандального разговора с миллиардером подтверждает заключения врачей: во-вторых, я этого разговора не помню точно", — написал Садальский.

Также в другом посте он намекнул на дальнейшую судьбу продюсера после скандального разговора. Садальский разместил фотомонтаж, на котором сыщик Володя Шарапов из "Места встречи изменить нельзя" допрашивает Пригожина в камере.

"Ёся даёт показания", — сопроводил коллаж подписью актёр.

Ранее телеведущая Яна Поплавская призвала Пригожина не отпираться и признать подлинность записи с критикой российских властей.

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