Максим Галкин* рассказал подписчику, почему высмеивает российских звёзд: "Чтобы было меньше горя и слёз"

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный юморист и ведущий Максим Галкин* ответил пользователю Сети, который раскритиковал шутки знаменитости.

Максим Галкин* после начала СВО в знак протеста переехал вместе с семьёй в Израиль. Сейчас артист активно гастролирует с авторской программой за границей. На выступлениях Галкин* не раз высмеивал звёзд российского шоу-бизнеса, которые поддержали спецоперацию.

Некоторые пользователи Сети отметили, что в настоящее время шутки юмориста совсем неуместны.

"Мне совершенно непонятно, о чем можно шутить в данной ситуации. Почему в зале сидят люди и ржут?! Что смешного происходит в мире? Наоборот — много горя и слёз", — посетовал один из подписчиков в комментариях под постом юмориста в Instagram**.

Максим Галкин* прокомментировал данное высказывание. В частности, артист отметил, что с помощью юмора он пытается рассмешить людей в такие непростые времена.

"Во-первых, вы неверно предполагаете. Во-вторых, что вы лично делаете, чтобы в мире было меньше горя и слёз?!" — обратился Галкин к недовольному подписчику.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

** *Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ.

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Максим Галкин - особняк за пол песни