Иван Ургант выступит вместе с "Би-2" в Турции в апреле

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский ведущий и актёр Иван Ургант анонсировал своё выступление вместе с рок группой "Би-2" в Турции.

Ранее артист анонсировал на своей страничке в Instagram* концерт, в котором он примет участие вместе с "Би-2". Мероприятие будет проходить в городе Кемер с 19 по 23 апреля. Программа шоу будет включать в себя уникальные концерты, звёздных гостей, квартирники и стендап.

Сам Иван Ургант выступит 20 апреля в роли своего альтер эго шоумена Гриши Урганта.

*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

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