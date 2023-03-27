Известный российский ведущий и актёр Иван Ургант анонсировал своё выступление вместе с рок группой "Би-2" в Турции.
Ранее артист анонсировал на своей страничке в Instagram* концерт, в котором он примет участие вместе с "Би-2". Мероприятие будет проходить в городе Кемер с 19 по 23 апреля. Программа шоу будет включать в себя уникальные концерты, звёздных гостей, квартирники и стендап.
Сам Иван Ургант выступит 20 апреля в роли своего альтер эго шоумена Гриши Урганта.
*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.
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