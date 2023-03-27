Тверской суд Москвы 5 апреля рассмотрит дело актёра Дмитрия Назарова о дискредитации ВС России

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, что 5 апреля в Тверском суде Москвы будет рассмотрено дело в отношении известного актёра Дмитрия Назарова о дискредитации армии РФ.

Как сообщает ТАСС, в отношении актёра Дмитрия Назарова было возбуждено административное дело по статье о дискредитации вооружённых сил России. Данная статья предусматривает наказание в виде взыскания штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Подробности дела не сообщаются.

Напомним, в январе этого года Дмитрию Назарову и его жене Ольге Васильевой пришлось уволиться из МХТ имени Чехова, чтобы у других актёров не отозвали бронь по мобилизации. С начала проведения СВО Назаров публично выступает с критикой российской власти. В настоящее время супружеская пара проживает за границей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дмитрий Назаров - Стыдиться пора!