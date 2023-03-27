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Тверской суд Москвы 5 апреля рассмотрит дело актёра Дмитрия Назарова о дискредитации ВС России

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Шоу-бизнес

Стало известно, что 5 апреля в Тверском суде Москвы будет рассмотрено дело в отношении известного актёра Дмитрия Назарова о дискредитации армии РФ.

Тверской суд Москвы 5 апреля рассмотрит дело актёра Дмитрия Назарова о дискредитации ВС России

Как сообщает ТАСС, в отношении актёра Дмитрия Назарова было возбуждено административное дело по статье о дискредитации вооружённых сил России. Данная статья предусматривает наказание в виде взыскания штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Подробности дела не сообщаются. 

Напомним, в январе этого года Дмитрию Назарову и его жене Ольге Васильевой пришлось уволиться из МХТ имени Чехова, чтобы у других актёров не отозвали бронь по мобилизации. С начала проведения СВО Назаров публично выступает с критикой российской власти. В настоящее время супружеская пара проживает за границей.

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Дмитрий Назаров - Стыдиться пора!
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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