Депортированный из РФ блогер Некоглай оскандалился на Украине танцем на фоне флага ГУР Минобороны

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный тикток-блогер Некоглай, который был приговорен к штрафу в РФ за пародию на российского солдата и депортирован в Молдавию, оказался в центре скандала. Он опубликовал в интернете видео, на котором танцует перед украинским флагом Главного управления разведки Министерства обороны. Это вызвало бурю негодования в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал "Украина.ру".

В ролике Некоглай танцует в военной форме под ритмичную мелодию, его танец напоминает "народный". В комментариях к посту блогера люди критиковали его действия: "Сними форму", "Неужели ты думаешь, что можешь это делать?", "Куда ты лезешь!", "Езжай в Бахмут".

После депортации из России Некоглай заявил, что намерен оказывать помощь ВСУ. СМИ сообщали, что блогер, в частности, привёз в Украину дроны и передал автомобиль. Ранее он приносил извинения и уверял, что не хотел обидеть никого, а также говорил о том, что если бы он оказался на месте солдата, то сам бы погиб. Вначале блогер пытался оспорить решение о депортации, но затем появился в суде с обритой головой и попросил отправить его на родину как можно скорее.

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