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Продюсер Лавров назвал гонорары сбежавших из России звёзд: Слепаков потерял больше Галкина*

Шоу-бизнес

Артисты, которые сбежали из России после начала спецоперации, пытаются покорить европейскую аудиторию. Однако гастрольные туры Максима Галкина* и Семёна Слепакова по Европе приносят им гораздо меньше денег, чем они зарабатывали на родине. Об этом заявил концертный промоутер Сергей Лавров.

Продюсер Лавров назвал гонорары сбежавших из России звёзд: Слепаков потерял больше Галкина*

Он объяснил, что европейские артисты не могут получить часть гонорара "в конверте", поскольку организаторы вынуждены отчитаться о полном сборе, так как все билеты проходят через официальную систему. Также аренда аппаратуры, зала и светового оборудования в Европе стоит довольно дорого.

"Основная категория билетов на выступления уехавших звезд — 50-70 евро. Есть более дорогие — по 200 евро, но их очень мало. Например, Галкин*, выступая в Европе, за каждое выступление получает 20 тысяч евро", — отметил Лавров.

В России шоумен зарабатывал около двух миллионов, выступления на частных корпоративах стоили ещё дороже. Однако больше всех пострадал Слепаков, который был очень востребован, указал продюсер.

"Семён получал огромные деньги — по 50 тысяч евро за корпоратив. Каждый чиновник, каждый бизнесмен хотел видеть на своём дне рождения Слепакова. В Европе он получает в лучшем случае двадцать тысяч евро. Но выступлений у него не густо. Поэтому потерял он, конечно, очень много", — заключил Лавров в беседе с "МК".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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