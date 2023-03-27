Продюсер Лавров назвал гонорары сбежавших из России звёзд: Слепаков потерял больше Галкина*

Артисты, которые сбежали из России после начала спецоперации, пытаются покорить европейскую аудиторию. Однако гастрольные туры Максима Галкина* и Семёна Слепакова по Европе приносят им гораздо меньше денег, чем они зарабатывали на родине. Об этом заявил концертный промоутер Сергей Лавров.

Он объяснил, что европейские артисты не могут получить часть гонорара "в конверте", поскольку организаторы вынуждены отчитаться о полном сборе, так как все билеты проходят через официальную систему. Также аренда аппаратуры, зала и светового оборудования в Европе стоит довольно дорого.

"Основная категория билетов на выступления уехавших звезд — 50-70 евро. Есть более дорогие — по 200 евро, но их очень мало. Например, Галкин*, выступая в Европе, за каждое выступление получает 20 тысяч евро", — отметил Лавров.

В России шоумен зарабатывал около двух миллионов, выступления на частных корпоративах стоили ещё дороже. Однако больше всех пострадал Слепаков, который был очень востребован, указал продюсер.

"Семён получал огромные деньги — по 50 тысяч евро за корпоратив. Каждый чиновник, каждый бизнесмен хотел видеть на своём дне рождения Слепакова. В Европе он получает в лучшем случае двадцать тысяч евро. Но выступлений у него не густо. Поэтому потерял он, конечно, очень много", — заключил Лавров в беседе с "МК".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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