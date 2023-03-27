Актёр Сергей Горобченко рассказал о своих отношениях с Александром Невзоровым*.

Горобченко женат на дочери журналиста Полине. Пара воспитывает семерых детей. После начала СВО супруги поддержали действия ВС РФ на Украине.

При этом актёр признался, что не держит зла на публично критикующего российскую власть тестя.

"Для Полины это непростой момент, меня же эта ситуация касается меньше. Я мало его знаю, но он талантливый человек. Что тут сказать? Не суди, да не судим будешь. Я ежедневно молюсь за него. С ним произошло что-то страшное, потому что я знаю маму Полины, и с ней не мог оказаться чуждый человек", — отметил Горобченко в интервью Борису Корчевникову в рамках шоу "Жизнь и судьба".