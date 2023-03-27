Певец Филипп Киркоров заявил, что рэпер Тимати обладает сомнительными вокальными данными.
В новом выпуске шоу "Маска" на телеканале НТВ Киркоров, который является членом жюри проекта, высказал предположение, что в образе Ворона выступает Тимати.
"Почему ты всё это время скрывал под своей рэповой историей тот факт, что умеешь петь? Я Тимати никогда за певца не считал, а под маской прячется потрясающий вокалист", — заявил Филипп Бедросович.
Однако позже оказалось, что под маской Ворона прятался не Тимати, а Ваня Дмитриенко. Молодой артист обрёл популярность после выхода в 2021 году его хита "Венера-Юпитер".
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