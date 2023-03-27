Певец Филипп Киркоров признался, что никогда не считал рэпера Тимати певцом

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров заявил, что рэпер Тимати обладает сомнительными вокальными данными.

В новом выпуске шоу "Маска" на телеканале НТВ Киркоров, который является членом жюри проекта, высказал предположение, что в образе Ворона выступает Тимати.

"Почему ты всё это время скрывал под своей рэповой историей тот факт, что умеешь петь? Я Тимати никогда за певца не считал, а под маской прячется потрясающий вокалист", — заявил Филипп Бедросович.

Однако позже оказалось, что под маской Ворона прятался не Тимати, а Ваня Дмитриенко. Молодой артист обрёл популярность после выхода в 2021 году его хита "Венера-Юпитер".

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