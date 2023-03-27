Певица Алёна Кравец: Алла Пугачёва избавилась от собственности в России и "сожгла все мосты"

Артистка Алёна Кравец заявила, что певица Алла Пугачёва осталась пристанища в России. Она сообщила, что вся недвижимость Примадонны принадлежит её родственникам или членам семьи.

Кравец отметила, что замок в деревне Грязи переписан на её мужа, который выставлен на продажу. Также элитный апартаменты в центре Москвы принадлежат старшей дочери Кристине Орбакайте. Дом на Истре подарен внуку Никите Преснякову и скоро, будет продан примерно за 200 миллионов. А "тайная" квартира в Филипповском переулке перешла внуку Дэни Байсарову.

На основании вышеперечисленных фактов Кравец сделала вывод, что Пугачёва вынуждена "скитаться по чужим углам", потому что в России она "сожгла все мосты".

"Таким образом становится понятно, что у Аллы Борисовны ничего в Москве своего не осталось", — сказала Кравец в беседе с "Дни.ру".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.