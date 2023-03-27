Российские онлайн-кинотеатры удалили фильмы с уехавшим в США актёром Андреем Бурковским

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники актёра Андрея Бурковского заметили, что с популярных онлайн-кинотеатров в России стали пропадать картины с его участием. Пользователи Сети отмечают, что на данный момент невозможно посмотреть "Медиатор" и "Я на перемотке", где артист исполняет главные роли.

Комментаторы также предполагают, что исчезновение некоторых фильмов и сериалов с участием Бурковского связано с его переездом в США. Более того, артиста вырезали из заставки программы "Не факт", которая выходит на телеканале Звезда. Он вёл программу вместе с Араратом Кещяном и Михаилом Башкатовым.

Напомним, что совсем недавно актёр уволился из МХТ имени Чехова, где служил около 10 лет. Позже он сообщил, что уезжает путешествовать по миру, но не уточнял дату своего возвращения в Россию.

В Telegram-канале "Продюсер от бг" сообщают, что некоторые фильмы всё-таки можно посмотреть, однако для этого нужно использовать vpn.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.