Безсонов обвинил Пригожина и Ахмедова в трусости за критику спецоперации ВС РФ на Украине

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интернете активно обсуждают запись разговора музыкального продюсера Иосифа Пригожина с российским олигархом Фархадом Ахмедовым, которая слита в Сеть. В частности, они комментировали неудачи российской власти из-за СВО, которые ведут страну к катастрофе. Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Бессонов высказался по этому поводу в своём Terlegram-канале.

Он согласился с тем, что в РФ много проблем. Однако запись показывает, как некоторые представители элиты относятся к общему делу и к народу. В этом разговоре два успешных бизнесмена обсуждают то, что спецоперация нарушила их комфорт, поэтому они против её продолжения. Мужчины боятся открыто заявлять о своём мнении и опасаются западных санкций.

"Большую часть диалога элиты тратят на то, как бы лучше усидеть на двух стульях. Их позиция — залечь на дно, но так, чтобы хотя бы ещё год-другой подзаработать деньги. Хочется спросить у этих уважаемых людей, что бы они сказали в 1941 году, когда происходила тотальная трагедия на фронте?" — отмечает Безсонов.

Хотя мужчины пытаются приукрасить это своим "беспокойством" о народе, их искренность оставляет желать лучшего. Безсонов считает, что Пригожин и Ахмедов пытаются прикрыть собственную трусость и думают только о своей безопасности.

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