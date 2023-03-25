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Певицу Земфиру* и Ренату Литвинову заметили прогуливающимися под ручку за границей: обе в чёрном

0:42
Шоу-бизнес

Известного кинорежиссёра Ренату Литвинову засняли прогуливающейся вместе со своей подругой певицей Земфирой*.

Певицу Земфиру* и Ренату Литвинову заметили прогуливающимися под ручку за границей: обе в чёрном

После начала проведения СВО Рената Литвинова и Земфира* уехали из страны. Недавно знаменитостей заметили на улице за границей. Об этом сообщает портал Popcake

На снимке, который опубликовал источник, видно, что подруги неспеша прогуливаются по улице под ручку. Стоит отметить, что артистки для выхода выбрали одинаковые образы — total black. Как на Литвиновой, так и на Земфире* были надеты тренч, юбка и чёрные колготки.

*Признана Минюстом РФ иноагентом. 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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