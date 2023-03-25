Лолита назвала мгновенный способ, который корректирует фигуру: "Просто подтянуть штаны"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Лолита поделилась с фанатами эффективным способом мгновенно скорректировать свою фигуру.

Лолита не раз заявляла, что она не комплексует из-за возраста или внешности. Артистка не стесняется показывать себя без фотошопа и без косметики. Более того, сегодня певица выложила на своей страничке в Instagram* видео, на котором предстала сразу после сна.

На видео Лолита записала себя в зеркале, в котором увидела свисающие бока. Это удивило её, поскольку знаменитость в последнее время активно занимается спортом и прилично похудела, однако складки на талии всё же нашлись. Однако Лолита быстро нашла выход из ситуации и показала способ, который мгновенно корректирует фигуру. Артистка просто подтянула спортивные брюки чуть выше.

*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

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