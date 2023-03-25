Певица Валерия рассказала Светлане Бондарчук, что её брак с Шульгиным был токсичным

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия в интервью Светлане Бондарчук рассказала о тяжёлых отношениях, которые были в браке с Александром Шульгиным. Она отметила, что её бывший муж был настоящим тираном и не давал ей общаться с родными и друзьями.

Артистка стала гостьей в новом выпуске Youtube-шоу "Света вокруг света", где в подробностях рассказала о несчастливом браке с первым мужем. Валерия заявила, в какой-то момент она осознала, что осталась совсем одна.

"В то время я была на пике карьеры. Вокруг постоянно появлялись новые люди, поэтому я сразу не поняла, что родные исчезли. Однажды оглянулась, а рядом никого нет. Вот в таких токсичных отношениях я побывала", — рассказала артистка.

Последней каплей для певицы стало агрессивное поведение супруга. Он злоупотреблял спиртным и поднимал руку.

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