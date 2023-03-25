Садальский напомнил сбывшееся пророчество Джуны о российских олигархах

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная целительница Джуна Давиташвили предсказала судьбу крупных российских бизнесменов задолго до начала конфликта на Украине. Об этом заявил актёр Станислав Садальский.

По его словам, экстрасенс говорила, что самая обеспеченная прослойка общества — олигархи — будет испытывать основные проблемы. Однако добавляла, что их затруднения простых людей волновать не должны.

Также Джуна была уверена, что запреты, которые налагают на нашу страну на Западе и в США, "не стоят и выеденного яйца". Она была непоколебима в вере в то, что с Россией "никогда ничего не случится", написал артист в своём Telegram-канале.

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