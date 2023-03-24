Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров после перенесённой несколько дней назад операции по ампутации пальцев на левой руке не находится в депрессивном состоянии. Об этом сообщает ТАСС в пятницу со ссылкой на собственный источник.
По его словам, фигурист постепенно выходит из медикаментозного сна, его показатели стабильны. Также он общается с близкими, его состояние улучшается.
Собеседник агентства добавил, что Костомаров пришёл в себя полностью после единственного микроинсульта, врачи пока не наблюдают негативных последствий.
Сейчас состояние олимпийского чемпиона удовлетворительное, депрессивного настроения нет, он дышит сам и очень хочет покинуть больницу, заключил источник.
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