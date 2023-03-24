Актёр Александр Калягин не поддержал идею о лишении званий сбежавших из РФ артистов

Народный артист РСФСР и председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Александр Калягин счёл лишним лишение званий артистов, сбежавших из России после начала СВО на Украине.

По мнению Калягина, покинувшие страну звёзды не смогут воспользоваться своим званием за границей.

"Могут и кинуть в них что-нибудь", — подчеркнул председатель СТД России в ходе пресс-конференции, приуроченной к празднованию Международного дня театра.

При этом Калягин подтвердил, что не поддерживает эмиграцию артистов. По мнению актёра, талантливые люди должны в трудные времена оставаться со своей страной.

"Это их выбор. За который они когда-то ответят. Они не осознают, что время пройдёт, а их имя будет испорчено. Они сильно ошиблись", — отметил артист.

Он добавил, что в России осталось много выдающихся артистов.

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