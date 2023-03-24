Популярный в России блогер с миллионной аудиторией и журналист Илья Варламов* поблагодарил всех, кто поздравил его с внесением в реестр иностранных агентов.
Напомним, вчера, 23 марта Минюст внёс в реестр иноагентов Илью Варламова. После этого известия журналисту стали поступать многочисленные сообщения с поздравлениями и словами поддержки. Варламов признался, что столько поздравлений не получал даже в свой день рождения.
«Когда появилась новость, что меня включили в иноагенты, я получил такое (большое – Прим. редакции) количество сообщений с поздравлениями. Если честно, я в день рождения столько поздравлений не получаю. Мне начали писать люди, с которыми я много лет не общался», — рассказал на своём YouTube-канале блогер.
Однако Варламов отметил, что ему не особо радостно из-за статуса иноагента, поскольку это сопровождается рядом проблем и ограничений, мешающих жить прежней жизнью. Тем не менее блогер намерен продолжать свою работу.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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