Илья Варламов* после признания иноагентом получил большое количество поздравлений

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный в России блогер с миллионной аудиторией и журналист Илья Варламов* поблагодарил всех, кто поздравил его с внесением в реестр иностранных агентов.

Напомним, вчера, 23 марта Минюст внёс в реестр иноагентов Илью Варламова. После этого известия журналисту стали поступать многочисленные сообщения с поздравлениями и словами поддержки. Варламов признался, что столько поздравлений не получал даже в свой день рождения.

«Когда появилась новость, что меня включили в иноагенты, я получил такое (большое – Прим. редакции) количество сообщений с поздравлениями. Если честно, я в день рождения столько поздравлений не получаю. Мне начали писать люди, с которыми я много лет не общался», — рассказал на своём YouTube-канале блогер.

Однако Варламов отметил, что ему не особо радостно из-за статуса иноагента, поскольку это сопровождается рядом проблем и ограничений, мешающих жить прежней жизнью. Тем не менее блогер намерен продолжать свою работу.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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